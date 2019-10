Star Trek: Short Treks, diamo un'occhiata alla stramba prima scena post-credits

Nell'ultimo corto di Star Trek: Short Treks, The Trouble with Edward, è stata inserita la prima scena post-credits del franchise e ora l'account ufficiale dello show ha pubblicato lo strambo filmato, che potete vedere in calce all'articolo.

La puntata in questione è incentrata sulla spiegazione del segreto delle prodigiose capacità riproduttive dei tribble, delle strane creature comparse per la prima volta nella prima serie di Star Trek, andata in onda tra il 1966 e il 1967.



I protagonisti del corto sono Lynne Lucero (Rosa Salazar), capitano della USS Cabot, ed Edward Larkin (H. Jon Benjamin), uno scienziato che studia i tribbles in quanto potrebbero essere la soluzione alla scarsità di cibo su un pianeta vicino Klingon. Nonostante il divieto di Lucero, Larkin continua la sua ricerca e, quando inietta il proprio DNA in uno degli animaletti, gli dona la capacità di riprodursi in maniera asessuata con una velocità straordinaria, al punto che l'equipaggio dovrà fuggire dalla nave.



La scena andata in onda dopo i titoli di coda ha rappresentato un cambio di tono repentino dello show, cosa che ha portato alcuni fan a porsi numerose domande, soprattutto sul valutare o meno la scena come canonica. Il video, infatti, è una pubblicità di cereali Tribbles, che riescono a riprodursi allo stesso modo di questi esserini. L'ipotesi più probabile, però, resta che si tratti di un momento di semplice divertimento da parte degli autori.



Intanto, i fan di Star Trek saranno felici di sapere che Patrick Stewart parteciperà al Lucca Comics & Games, dove presenterà la nuova serie Star Trek:Picard.