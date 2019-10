Star Trek: Short Treks nella serie è presente la prima scena post crediti

La serie di corti che esplorerà l'universo creato da Gene Roddenberry ha appena annunciato che un episodio di Star Trek: Short Treks avrà come protagonista Spock, interpretato da Ethan Peck. Inoltre i fan della serie hanno potuto vedere la prima scena post crediti presente alla conclusione di uno dei corti dello show.

La puntata si intitola "The Trouble with Edward" e spiega il segreto delle inspiegabili capacità riproduttive dei "tribble", strani animaletti comparsi per la prima volta in un episodio della prima serie andato in onda nel 1967. Protagonisti del corto sono il capitano della USS Cabot Lynne Lucero ed Edward Larkin, eccentrico scienziato presente a bordo del vascello della Flotta Stellare. Compito dello studioso è quello di risolvere un problema di cibo in un pianeta vicino Klingon. Nonostante il divieto di Lynne, Edward decide di unire il suo DNA con quello di un tribble, donandogli però la capacità di riprodursi in modo asessuato, e con una velocità spaventosa.

Mentre il resto dell'equipaggio riesce a fuggire, il personaggio interpretato da H. Jon Benjamin viene travolto da un'orda di animali, che finiscono per rendere la nave spaziale il loro habitat.

La cosa che ha più sconvolto i fan è la scena successiva ai titoli di coda, in cui possiamo vedere una pubblicità dei cereali Tribble, che hanno la capacità di sdoppiarsi proprio come gli animali da cui prendono il nome. Questo sembra in linea con l'annuncio di una puntata comica di Star Trek: Short Treks, ma ha portato lo stesso alcuni appassionati a storcere il naso di fronte a questo cambio di tono improvviso.