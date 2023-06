Star Trek: SNW 2, Bass Olusanmokun su Joseph M'Benga: 'Scopriremo il suo passato'

Dopo il teaser di Star Trek: Strange New World, a fornirci ulteriori dettagli sulla seconda stagione è Bass Olusanmokun: l'interprete del Dr. Joseph M'Benga, infatti, ha anticipato quale sarà il percorso del personaggio nei nuovi episodi.

"Cerca di andare avanti con la sua vita" ha commentato Olusanmokun. "Vuole continuare a fare il soldato, superare questo momento orribile e traumatico qual è la perdita del figlio. Quindi, passo dopo passo, fa di tutto per servire i suoi compagni e la Flotta Stellare da un lato, trovare la propria strada nel mondo dall'altro. Ci saranno molte rivelazioni sul suo passato".

La testimonianza proviene da un'intervista, durante la quale ha avuto occasione di parlare anche Jess Bush (interprete dell'infermiera Christine Chapel). "Vediamo Chapel e M'Benga spinti alla violenza" ha aggiunto l'attrice, "e indagare sulle emozioni che porteranno Chapel al punto di rottura, considerando la sua professione, è molto interessante. Lo stesso vale per il supporto reciproco: noi guaritori ci capiamo molto più profondamente rispetto agli altri, e questo grazie alla nostra storia condivisa". In un'altra occasione, Jess Bush ha ricordato le difficoltà in Star Trek: Strange New World derivanti dall'essere un medico dell'Enterprise.

Ideata da Akiva Goldsman, Alex Kurtzman e Jenny Lumet, il live action ha seguito il viaggio dell'astronave della Flotta Stellare USS Enterprise, capitanata da Christopher Pike, con particolare riferimento alla psicologia e al background dei vari membri. Il punteggio su Rotten Tomatoes ha raggiunto l'esorbitante cifra del 98%, a cui si aggiunge la valutazione di 8,4 su 10 per Metacritic.

La seconda stagione della serie debutterà su Paramount+ il 15 giugno 2023.