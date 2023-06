Star Trek: SNW 2: Jess Bush e la difficoltà di essere un medico sull'Enterprise

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà il 15 giugno e ci porterà ancora una volta sull’Enterprise guidata dal capitano Pike. In un’intervista con ComicBook, Jess Bush, membro del cast, spiega le difficoltà che il suo personaggio dovrà affrontare come medico nella serie fantascientifica.

Anson Mount ha dichiarato di essersi ispirato al capitano Kirk per una delle sue tipiche pose al comando della leggendaria astronave del cinema e della televisione, e, mentre si avvicina il giorno in cui i fan potranno tornare a prendere parte alle avventure spaziali dello storico show, l’attrice del cast, già presente nella prima stagione, si è lasciata andare ad alcune riflessioni riguardanti il suo personaggio e alle difficoltà di essere allo stesso tempo una guaritrice e una guerriera.

“Vediamo Chapel e M’Benga spinti alla violenza e, indagare su cosa spinga emotivamente Chapel a quel punto, visto che è una guaritrice, è molto interessante. Cercare di capire le sue motivazioni e come i due medici si sostengano a vicenda è stato fantastico perché hanno scelto di entrare in uno spazio che va contro il giuramento fatto, ed è super complicato”.

La seconda stagione della nuova serie sarà composta da 10 episodi e sarà distribuita su Paramount+. In attesa di poterla vedere e di navigare ancora una volta lo spazio con la sua storica flotta, vi lasciamo alle parole dell’interprete di Spock secondo cui Star Trek: Strange New Worlds 2 sarà sotto steroidi.