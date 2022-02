Star Trek, lo spin-off Sezione 31 è in fase di sviluppo: gli aggiornamenti

Paramount+ sembra non aver alcuna intenzione di rallentare i progetti che riguardano l'universo di Star Trek, e dopo varie voci ora giungono alcune novità su Sezione 31, il tanto chiacchierato spin-off che nei mesi scorsi ha tenuto banco all'interno delle discussioni sul futuro del franchise fantascientifico.

Nicole Clemens, presidente di Paramount+ Original Scripted Series, ha confermato che Sezione 31 è ancora in lavorazione.

Intervenuta al tour stampa di Television Critics Association, Clemens ha dichiarato:"Sì, siamo ancora in fase di sviluppo con Sezione 31, quindi presto ci saranno altre notizie".

Nel corso dell'evento Clemens ha anticipato l'arrivo di altri progetti che riguardano Star Trek:"Penso che potrete vedere nuove aggiunte davvero fatte bene". Sul fronte Picard, Patrick Stewart ha decretato l'addio, confermando la produzione dell'ultima stagione dello show, apprezzato dai tantissimi fan che in tutto il mondo amano il franchise di Star Trek, da decenni uno dei più redditizi al cinema e in tv.

Ricordiamo che Deadline recentemente ha svelato che CBS Studios e Secret Hideout di Alex Kurtzman starebbero lavorando ad un altro spin-off, Starfleet Academy. Un progetto che potrebbe partire dopo la produzione di Sezione 31.

In ogni caso vi terremo aggiornati nelle prossime settimane perché potrebbero novità interessanti su questo spin-off.

Negli ultimi mesi ha fatto scalpore il viaggio nello spazio di William Shatner, storico volto di Star Trek, che ha partecipato alla spedizione organizzata da Jeff Bezos, boss di Amazon.