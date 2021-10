Star Trek: la star William Shatner parte per un'esplorazione spaziale!

"Sento parlare dello spazio da molto tempo ormai" ha commentato William Shatner. "Sto approfittando dell'occasione per vederlo di persona. Che miracolo." E in effetti si tratta di un'opportunità imperdibile per lui, che non si è fatto di certo pregare. Scoprite cosa ne hanno pensato i suoi fan su twitter nei post pubblicati in fondo all'articolo!

Circa un mese fa è andato in onda l'episodio numero 800 di Star Trek . Si tratta di un evento incredibile, che dà una misura della grandezza del franchise. Mentre la serie vive una nuova era con Discovery, la stella William Shatner annuncia che non tornerà in Star Trek . L'attore è pronto ora a partire per lo spazio!

@WilliamShatner is going to space? My man! I guess this means I have to become a marine biologist. — jason alexander (@IJasonAlexander) October 4, 2021

Congrats, @WilliamShatner! If you really gets to go to space, I hope I can really figure out how to get an invisible plane. https://t.co/iXonJyNbPA — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) October 4, 2021

what i really want to know is will @WilliamShatner say "beam me up, scotty" when the rocket takes off into space? — margeaux sippell (@MargeauxSippell) October 4, 2021