Star Trek: Starfleet Academy: annunciata la nuova serie per Paramount+!

Fermi tutti: sta arrivando una nuova ciurma di cadetti. Paramount+ accoglierà una nuova serie intitolata Star Trek: Starfleet Academy. Il progetto era stato sviluppato già nel 2022, ma quest'anno la produzione è iniziata ufficialmente.

Cosa sappiamo del nuovo show?

I produttori esecutivi, Noga landau e Alex Kurtzman hanno annunciato quanto segue: "L'ammissione all'Accademia di Starfleet è ora aperta! Esplora la galassia! Comanda il tuo destino! Per la prima volta in oltre un secolo, il nostro campus verrà riaperto per ammettere individui di almeno 16 anni terrestri (o equivalenti di specie) che sognano di superare i propri limiti fisici, mentali e spirituali, che valorizzano l'amicizia, la cameratismo, l'onore e la dedizione a una causa più grande di loro stessi".

E ancora si legge: "Il corso di studi sarà rigoroso, gli istruttori tra le luci più brillanti nei loro rispettivi campi e quelli accettati vivranno e studieranno fianco a fianco con la popolazione studentesca più diversa mai ammessa. Oggi incoraggiamo tutti coloro che condividono i nostri sogni, obiettivi e valori a unirsi a una nuova generazione di cadetti visionari mentre compiono i loro primi passi verso la creazione di un futuro luminoso per tutti noi. Applica oggi! Ex Astris, Scientia!".

Siete incuriositi da questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo vi informiamo che questo febbraio ha debuttato la terza stagione Star Trek: Picard su Paramount+, ma gran parte del cast non ha fatto ritorno. A settembre 2022 invece usciva la seconda stagione di Star Trek: Enterprise, uno show pensato come prequel della serie classica di Kirk e Spock.



Le riprese di Star Trek: Starfleet Academy inizieranno nel 2024, quindi ci sarà d'aspettare prima di vedere la serie