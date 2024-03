Star Trek: Starfleet, grosse novità sulla nuova serie tv della saga

Con Star Trek: Starfleet Academy continuerà ad espandersi l’universo narrativo dell’opera creata da Gene Roddenberry nel 1966. Il produttore esecutivo del nuovo show ha rivelato quando dovrebbero iniziare le riprese, cercando anche di calcolare una probabile finestra temporale per la data di debutto del prodotto sul piccolo schermo.

Dopo aver condiviso le recensioni di Star Trek: Discovery 5, torniamo ad occuparci del celebre franchise fantascientifico per riportare le ultime notizie sulla nuova serie, ancora nelle prime fasi di produzione.

Parlando con Collider durante il festival South by Southwest, Alex Kurtzman ha spiegato: “Potrebbe finire per non andare in onda fino al 2026. Non lo sappiamo. Ma una volta iniziate le riprese, a fine estate 2024, solo la costruzione dei set sarà un’impresa enorme, quindi sei mesi di girato e poi dai sei agli otto mesi di post-produzione. Se ricordate, c’è stato tutto questo rumore intorno alla prima e alla seconda stagione di Discovery per l’allungamento dei tempi di lavoro, ma, come allora, non abbiamo intenzione di affrettare i tempi. Quindi uscirà, ma uscirà quando sarà finito”.

La nuova serie introdurrà una nuova generazione di ufficiali della Flotta Stellare ancora in addestramento con la sinossi che anticipa: “Sotto gli occhi vigili ed esigenti dei loro istruttori, scopriranno ciò che serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare, mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l’Accademia che la stessa Federazione”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sul nuovo show, vi lasciamo alle ultime indiscrezioni riguardo Star Trek 4.

