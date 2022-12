Star Trek Strange New World: 'La seconda stagione si spingerà oltre ogni limite'

Star Trek: Strange New World è stata generalmente apprezzata dal pubblico e non solo da quello degli appassionati della grande serie televisiva. Secondo la star della serie Anson Mount, la seconda stagione si spingerà oltre i confini etici dell'universo di Star Trek. L'attore ha fornito qualche anticipazione sul futuro durante un tour promozionale.

Mount sta attualmente contribuendo a promuovere il lancio di Paramount+ in nuovi mercati europei. Il sito di fan di Star Trek TrekZone ha chiesto a Mount cosa percepisce come una moralità di stampo più militarista in Strange New Worlds rispetto ai passati show di Star Trek, visto il trattamento dei Gorn e la risoluzione del finale della prima stagione. L'attore ha risposto dicendo che la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds continuerà su questa direzione, cercando di capire se esiste davvero una soluzione diplomatica a un determinato conflitto.

"Beh, dovrete vedere dove lo porteremo", dice Mounts (via Trek Movie). "Perché alcuni di questi temi proseguono nella seconda stagione e pongono esattamente le domande che stavate ponendo. È possibile che l'intelligenza possa essere completamente separata da qualsiasi senso di comunicazione o idealismo? Esiste un mostro? È davvero possibile? Quindi sì, percorriamo esattamente questa strada".

I fan dovrebbero anche ricordare che Star Trek si svolge in una precisa linea temporale. Durante l'epoca di Strange New Worlds, la guerra Federazione contro Klingon e persino la guerra tra i Romulani e la Terra sono ricordi recenti. Quella che molti considerano la moralità della Flotta Stellare non si consoliderà del tutto fino all'era di Star Trek: The Next Generation, circa un secolo dopo l'ambientazione di Strange New Worlds, e abbiamo già visto dei passi in avanti in questa direzione, con la Flotta Stellare che ha ribadito l'Ordine Generale Uno con un nuovo nome, "la Prima Direttiva", in risposta agli eventi dell'episodio pilota.

Il capitano Janeway aveva riassunto bene la situazione ripensando all'epoca di Star Trek: The Original Series durante l'episodio "Flashback" di Star Trek: Voyager.

"Era un'epoca molto diversa... appartenevano tutti a una razza diversa di ufficiali della Flotta Stellare. Immaginate l'epoca in cui vivevano: il Quadrante Alfa ancora in gran parte inesplorato, l'umanità sull'orlo della guerra con i Klingon, i Romulani nascosti dietro ogni nebulosa. Anche la tecnologia che diamo per scontata era ancora agli inizi: niente armi al plasma, niente scudi multifasici; le loro navi erano veloci la metà... Lo spazio doveva sembrare molto più grande a quei tempi. Non sorprende che abbiano dovuto piegare un po' le regole. Erano un po' più lenti a invocare la Prima Direttiva e un po' più veloci a tirare fuori i loro phaser. Certo, oggi tutti loro sarebbero stati cacciati dalla Flotta Stellare".

In precedenza, lo showrunner aveva confermato che Strange New World avrebbe avuto una seconda stagione "sotto steroidi". D'altronde, il punteggio Rotten Tomatoes di Strange New Worlds è stato pazzesco finora.