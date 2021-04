Star Trek Strange New Worlds, ecco perché la serie è un ritorno al passato del franchise

Mentre proseguono senza intoppi le riprese di Star Trek: Strange New Worlds, nuovo show spin-off di Discovery incentrata sull'equipaggio della USS Enterprise, è arrivata notizia che il titolo creato da Akiva Goldman e Alex Kurtzman includerà una struttura episodica simile a quella della serie classica.

Piuttosto che seguire le orme di Discovery, infatti, la nuova serie del franchise riprenderà uno degli aspetti distintivi della serie originale di Star Trek, e Anson Mount, interprete del Capitano Christopher Pike, ha spiegato il perché durante una recente intervista rilasciata a Collider.

"Penso che Star Trek sia episodico per sua natura. Ovviamente questo non significa che non possa essere altro. Star Trek può essere molte cose, come abbiamo visto in ogni sua iterazione" ha dichiarato l'attore. "Ma il Trek classico è davvero fondato sulla grande idea della settimana, e questa ha bisogno di spazio per respirare. Nella struttura serializzata, cerchi di occuparti di talmente tante relazioni che tende a non esserci molto spazio per altro. Detto questo, io penso che Discovery faccia un lavoro fenomenale con quella struttura e mi sento molto fortunato a farne parte. Normalmente preferisco la serializzazione, come attore, ma ho sentito che questa dovesse essere episodica."

In produzione dallo scorso febbraio, la serie non ha ancora una data di uscita su CBS. In attesa di novità, vi lasciamo alle nostre aspettative su Star Trek: Strange New Worlds.