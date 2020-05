Star Trek: Strange New World rivelerà un grande segreto di Spock?

A poche ore dall'annuncio della nuova Star Trek: Strange New Worlds di CBS All Access, nuova serie dedicata al franchise con protagonisti Anson Mout nei panni del Capitano Christopher Pike ed Ethan Peck in quelli di Spock, ecco arrivare nuove informazioni sul progetto grazie a una lunga intervista di Variety.

Stando infatti alle parole di Peck, che sottolinea come lo show sarà un prequel della Serie Originale, in Strange New Worlds potremmo a quanto pare assistere al primo Pon Farr di Spock. Si tratta del rituale d'accoppiamento dei Vulcaniani, una sorta di ciclo estrale della razza aliena durante il quale un maschio e una femmine devono trovare una corrispondenza sessuale.



Peck ha dichiarato: "Al momento non ne ho davvero idea, ma è assolutamente una possibilità concreata, essendo la serie ambientata prima di quella originale e mostrando uno Spock ancora molto giovane". Lo storico Spock di Leonard Nimoy ha sperimentato il suo Pon Farr su schermo nell'episodio originale "Amok Tim", ambientato nell'anno 2267 e importante perché stabilì la regola del ciclo estrale dei maschi vulcaniani ogni 7 anni nella loro vita adulta.



La seconda stagione di Star Trek: Discovery si è conclusa nell'anno 2258, dunque 9 anni prima del nuovo Pon Farr dello Spock originale, quindi ha indubbiamente senso che il rituale venga mostrato in uno degli episodi della nuova serie.



Vi lasciamo alle parole di Akiva Goldsman su Star Trek: Strange New Worlds.