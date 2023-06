Star Trek: Strange New Worlds 2, Anson Mount spiega di essersi ispirato a Kirk

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds sta per fare il suo debutto americano su Paramount+ e vedrà tornare alla cabina di comando dell’Enterprise il capitano Pike, interpretato da Anson Mount. L’attore ha spiegato come si è lasciato ispirare dal personaggio di Kirk per una delle sue pose iconiche sul set.

Anson Mount ha parlato di come la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds saprà spingersi oltre ogni limite, e mentre attendiamo l’uscita dei nuovi episodi dello spin-off di Star TreK: Discovery, in un’intervista con Cinemablend, l’attore ha raccontato le origini della sua seduta particolare e significativa.

“Ho visto questa cosa da Shatner, e l’ho trovata molto intelligente. Quando si sedeva alla sedia di comando, teneva il gomito sul braccio in questo modo, giusto? Il che è molto intelligente, perché in questo modo tiene la mano nell’inquadratura. Mentre sei concentrato e non hai ancora preso una decisione, la tua mano può rivelare in modo sottile quello che sta passando dentro di te”.

Nonostante il Kirk di Paul Wesley sarà sempre più presente nel prosieguo dello show, Mount si sente sicuro di poter affermare che la nave è ancora quella di Pike e lo sarà anche per il prossimo futuro.

La nuova stagione è ormai pronta a trasportarci di nuovo nell’universo di Star Trek e a tal proposito vi lasciamo a un articolo che cerca di immaginare cosa ci possiamo aspettare da Star Trek: Strange New World 2.