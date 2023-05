Star Trek: Strange New Worlds 2 e...Lower Decks? Il nuovo trailer mostra il crossover!

Non solo 'nuovi mondi', ma anche nuovi crossover: il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds ha rivelato ai suoi spettatori un crossover spaziale: quello con Star Trek: Lower Decks.

Nel trailer, che potrete trovare in calce, viene introdotto Jack Quaid e Tawny Newsome (di Lower Decks), che interpretano Brad Boimler ed Ensigns Beckett Mariner nel live-action. I fan sono impazziti, perché non solo hanno ricevuto il trailer ufficiale da Paramount+, ma hanno anche confermato l'incontro tra questi due 'universi'.

Un mesetto fa, invece, veniva diffuso il primo teaser di Star Trek: Strange New Worlds e il ritorno dei classici Klingon, in confronto a quelli più terrificanti di Star Trek: Discovery (per chi non lo sapesse, Strange New Worlds ne è lo spin-off).

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds arriva prestissimo: è prevista infatti per il 15 Giugno, solo su Paramount+. 10 nuovi episodi ricchi d'ilarità, sbaciucchiamenti vari, ma anche avventura e suspence.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Trek: Lower Decks. Correte a leggerla! Nel frattempo, vi invitiamo ad esprimere la vostra opinione riguardo a questo (in?)aspettato crossover tra Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Lower Decks.