Star Trek: Strange New Worlds 2: perché nel primo episodio Pike c'è per così poco tempo?

Star Trek: Strange New Worlds 2 ha debuttato su Paramount+ e i fan sono rimasti sorpresi dal poco tempo in scena dedicato al Capitano Christopher Pike nel primo episodio. La puntata infatti ha visto Pike lasciare la nave con Spock messo al comando durante una manutenzione di routine. Scopriamone il perché attraverso le parole del regista.

Dopo aver saputo che in Star Trek: Strange New Worlds 2 scopriremo il passato di M’Benga, i fan sono rimasti interdetti nel rendersi conto che almeno fino al secondo episodio, Ad Astra Per Aspera, il ruolo del capitano dell’Enterprise è lasciato in stand-by così come la risposta del cliffhanger che aveva chiuso la prima stagione.

A quanto pare, però, la scelta non è stata fatta per rispondere a specifiche esigenze di narrazione, quanto piuttosto per ovviare all’assenza forzata di Anson Mount, da poco diventato padre.

Il regista Chris Fisher ha spiegato la cosa in un episodio del podcast 7th Rule: “Anson aveva appena avuto un bambino. Non sarebbe stato disponibile per il primo episodio. È stata una sfida per noi perché Anson è un attore incredibile e Pike un personaggio ricchissimo. L’idea di mettere al centro la squadra dell’Enterprise è nata dalla necessità di Anson di passare del tempo con suo figlio. Lo sapevamo e abbiamo avuto nove mesi per prepararci, quindi i nostri showrunner hanno scritto un episodio che ha spaccato in termini di divertimento e azione e che si appoggia molto su ciò che rende questi altri personaggi così fantastici”.

Fortunatamente gli spettatori dello show avranno modo di vedere in azione Christopher Pike nel resto della stagione e, in attesa di capire dove potrà andare a parare il secondo capitolo della serie, vi lasciamo alle dichiarazioni di Anson Mount a proposito dell’ispirazione per il suo personaggio.