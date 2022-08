Star Trek: Strange New Worlds 2, la seconda stagione sarà 'come sotto steroidi'

Se la prima stagione di Strange New Worlds ha dimostrato che la serialità Star Trek può ancora ottenere risultati clamorosi di pubblico e critica, la seconda promette di fare ancora meglio. Dopo il fine riprese, il cast ne ha parlato con toni entusiasti: "La seconda stagione sarà come la prima, ma sotto steroidi".

Risultati molto diversi per le varie serie del franchise di Star Trek in continuo sviluppo. La terza e ultima stagione della serie con Patrick Stewart, per esempio, si è attirata diverse critiche per il restyling della Enterprise in Star Strek Picard, tanto da renderla quasi irriconoscibile nella terza e ultima stagione. Ma dall’altro lato invece, la SNW pronta ormai alla seconda stagione non ha nulla di preoccuparsi, a giudicare dal clamoroso punteggio Rotten Tomatoes di Strange New Worlds. Sicuramente un’ottima partenza per una serie che sapeva già di voler continuare per altre stagioni, ma che ottiene ora la conferma definitiva. I fan vogliono Strange New Worlds, lo vogliono esattamente come Strange New Worlds e possibilmente anche un po’ di più di Strange New Worlds.

E i fan, siamo felici di annunciare, troveranno piena soddisfazione. A sagnalarlo ai microfoni di Collider l’interprete di Spock, Ethan Peck, che riporta a sua volta le parole del co-showrunner Henry Alonso Myers: "Lui descrive la Stagione 2 come la Stagione 1 sotto steroidi. Penso che sia probabilmente il modo più accurato per dirlo". Christina Chong, che interpreta La'an Noonien-Singh, ha aggiunto: "Sì, sono d'accordo. Porta tutto a un altro livello. Ad esempio, l'episodio fantasy, episodio otto, uscito dal nulla, che sarà superato nella seconda stagione". Ovviamente gran parte di questo hype potrebbe essere dipeso da un importante ritorno.

Si tratta del giovane James T. Kirk, che ha debuttato con il volto dell’attore Paul Wesley solo nelle scene finali della prima stagione di Strange New Worlds. Ora l’attore anticipa ovviamente un ruolo cruciale in questa dopata, seconda stagione che, infatti, ha già terminato le riprese. Voi l’avete vista? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!