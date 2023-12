Star Trek: Strange New Worlds 3, iniziate le riprese della nuova stagione

Gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno colpito duramente Hollywood che dopo un periodo difficile ritorna in moto come la produzione di Star Trek: Strange New Worlds 3! Dopo l'episodio musical di Star Trek: SNW 2 cosa possiamo aspettarci ancora?

Davy Perez, produttore esecutivo, è stato il primo a confermare la ripartenza delle riprese di SNW attraverso uno scatto postato su Instagram dando una lieta notizia ai fan! Inevitabilmente le tempistiche sono state compromesse dallo stop obbligato dello sciopero e pare che le riprese della terza stagione non finiranno prima di giugno 2024. Se così fosse, il debutto sul piccolo schermo potrebbe arrivare nel 2025.

Poco prima che lo sciopero iniziasse, era infatti tutto pronto per l'avvio delle riprese come rivelato dal regista Chris Fisher nel podcast All Access di TrekMovie.com: "Avevo realizzato lo storyboard del primo episodio, mancava solo un giorno all'arrivo degli attori, poi sono iniziati i conflitti". L'obiettivo di Fisher, però, era rivolto sempre su Star Trek e non appena sono finiti gli scioperi la produzione si è messa subito in moto per organizzare al più presto l'inizio delle riprese.

Tuttavia i tempi saranno lunghi: cosa accadrà dopo il cliffhanger che ha chiuso la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds? I dieci episodi di SNW2 promettevano di andare oltre i limiti e la terza stagione potrebbe non essere da meno!