Star Trek: Strange New Worlds, arrivano le immagini del secondo episodio

Il punteggio di Star Trek Strange New Worlds su Rotten Tomatoes è ottimo, e mentre tutti commentano ancora il debutto dello show della scorsa settimana, la Paramount pubblica nuove immagini e una clip dal secondo episodio.

La puntata in questione sarà intitolata Children of the Comet, ed è stata scritta da Henry Alonso Myers e Sarah Tarkoff e diretto da Maja Vrvilo. Nelle foto, che potete vedere qui, troverete il trio principale composto da Captain Pike, Number One e Science Officer Sock, oltre al cadetto Uhura e al capo ingegnere Hemmer. La clip, invece, rilasciata al termine dello scorso episodio, ci mostra qualche frame di ciò che accadrà nel prossimo.

Come comunicato nella sinossi ufficiale, in Children of the Comet, durante un'indagine, la U.S.S. Enterprise scopre che una cometa sta per colpire un pianeta abitato. A questo punto i suoi componenti cercano di reindirizzare la cometa, fino a che non scoprono che c'è un'antica reliquia aliena sepolta sulla superficie ghiacciata di questa. Mentre la squadra in trasferta cerca di scoprire tutti i segreti della reliquia, Pike e Number One affrontano un gruppo di fanatici che vogliono impedire alla U.S.S. Enterprise di interferire.

E voi, avete già visto il primo episodio della nuova serie di Star Trek? Se la risposta è no, ecco il trailer di Strange New Worlds.