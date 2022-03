Star Trek: Strange New Worlds: Christopher Pike torna in un nuovo teaser trailer

Lo scorso Settembre avevamo visto il trailer di Strange New Worlds, la serie Paramount+ di cui è adesso arrivata una nuova clip. Il capitano Christopher Pike tornerà a ricoprire i propri doveri, negli anni in cui ha guidato la U.S.S. Enterprise (pre-capitano Kirk).

La serie, gestita dai co-shorunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, vede come protagonisti Anson Mount nei panni del capitano Pike, Rebecca Romijn come Number One ed Ethan Peck nel ruolo dell'ufficiale scientifico Spock. Secondo quanto riportato da Paramount+, gli spettatori seguiranno i tre mentre "esplorano nuovi mondi intorno alla galassia".

Tanti, secondo quanto riportato, saranno gli easter egg in Strange New Worlds, che arriverà sui nostri schermi con il primo dei suoi 10 episodi dal 10 Maggio 2022.

Oltre ai già citati protagonisti nel cast ci saranno anche Jess Bush come Nurse Christine Chapel, Christina Chong come La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding come Cadet Nyota Uhura, Melissa Navia come Lt. Erica Ortegas e Babs Olusanmokun come Dr. M'Benga. Goldsman, che oltre a essere showrunner produrrà la serie con Kurtzman e Lumet, Alonso Myers e tanti altri, ha anche diretto il primo episodio.

Ma adesso basta attendere: guardate il teaser trailer che troverete in cima all'articolo, in cui il capitano Christopher Pike viene chiamato al dovere!