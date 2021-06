Star Trek: Strange New Worlds, ci saranno diversi easter egg dedicati alla serie originale

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Looper, l'interprete del personaggio di Number One, Rebecca Romijn, ha rivelato che cast e crew dell'annunciata Star Trek: Strange New Worlds è attualmente immersa completamente nella produzione della prima stagione, spiegando anche che ci saranno diverse sorprese per i fan.

L'attrice che recita al fianco del Capitano Christopher Pike di Anson Mount e del Mr. Spock di Ethan Peck ha infatti dichiarato in merito alla riprese dei primi episodi dello show:



"Stiamo attualmente lavorando con tutte le nostre forze alla produzione della prima stagione di Strange New Worlds. Le mie labbra sono sigillate e non rivelerò nulla al riguardo, ma posso dirvi che stiamo girando a Toronto e siamo arrivati quasi a chiudere il 7 episodio di 10, e non ci è comunque permesso dire nulla su quello che stiamo facendo. Questa è la storia di 10 anni sull'Enterprise, 10 anni prima dell'arrivo di Kirk sulla stessa nave".



E poi, continuando:



"Uno dei motivi per cui non posso rivelare nulla è anche il fatto che ci saranno numerosi richiami ed easter egg alla serie originale di Star Trek, con cui è in linea. Siamo molto, molto entusiasti di presentare questo show ai fan e al grande pubblico, perché ci saranno molti episodi indipendenti e avrà anche un tono più leggero. Visiteremo numerosi pianeti, avventure incredibili. Siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo".



Al momento Star Trek: Strange New Worlds non ha ancora una finestra di lancio ufficiale.