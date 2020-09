Star Trek: Strange New Worlds, un nuovo Spock e le origini di Numero Uno nella nuova serie

L'universo televisivo di Star Trek sta per aggiungere una nuova serie all'appello, e i protagonisti di Strange New Worlds hanno rivelato qualcosa su come saranno rappresentati i loro personaggi in questo progetto prequel.

Come ormai tutti sanno, la natura di Spock è divisa tra le sue origini vulcaniane e umane, un elemento che verrà ripreso e ampliato nella serie, come ha affermato Ethan Peck nel panel CBS per lo Star Trek Day: "Sono molto emozionato di dover trovare un bilanciamento in Spock. È alle prese con due mondi diversi, uno dominato dalla logica e dal controllo, l'altro dalla volatilità dell'emozione, e ciò costituirà un'enorme sfida. Ci sono un sacco di possibilità con le quali potremo giocare, e non vedo l'ora di scoprire ciò che hanno inventato gli sceneggiatori al riguardo. Mi ci getterò a capofitto".

Visto che le vicende saranno ambientate anni prima della serie originale, è possibile che il giovane Spock non abbia ancora trovato un equilibrio tra i due lati e che la sua natura razionale non abbia ancora preso il sopravvento. Ci saranno novità anche per quanto riguarda Numero Uno, e in questo caso stiamo parlando del personaggio apparso nell'episodio pilota della serie originale (The Cage) con il volto di Majel Barret, e ritornato successivamente in Star Trek Discovery grazie a Rebecca Romijn. A quanto pare avremo modo di scoprire le origini di Una:

"The Cage è un episodio pilota vecchissimo, e gli sceneggiatori si sono ritrovati con l'opportunità unica di poter lavorare su questo personaggio che esiste sin dall'inizio del canone, senza che sia stato delineato. Non vedo l'ora di scoprire quanto siano varie le sue abilità e quali frecce abbia al suo arco. La mia prima domanda è: quali sono le sue origini? Ho avuto uno splendido incontro con gli sceneggiatori un paio di mesi fa, e hanno proposto un'idea per la backstory di Numero Uno che mi ha fatto perdere la testa quando me l'hanno rivelata, ma non posso dire altro", ha dichiarato Romijn.

Nel frattempo stiamo aspettando di scoprire se anche Kirk farà parte di Strange New Worlds. Vi ricordiamo che la serie sarà probabilmente ambientata dopo la seconda stagione di Discovery e che si concentrerà sugli anni in cui Pike era capitano dell'Enterprise.