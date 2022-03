Star Trek: Strange New Worlds, Paul Wesley sarà James T. Kirk nella serie di Paramount+!

Nella nuova serie di Star Trek targata Paramount+, Star Trek: Strange New Worlds, ci sarà un nuovo James T. Kirk, e sarà interpretato dall'attore di The Vampire Diaries Paul Wesley.

C'è una new entry nel cast di Star Trek: New Strange Worlds, ma non sarà per la prima stagione.

James T. Kirk con il volto di Paul Wesley (The Vampire Diaries, Tell Me A Story) apparirà nella seconda stagione dello show prequel prodotto da Paramount+.

Il ruolo, in precedenza appartenuto ad attori come William Shatner, è tra i più iconici dell'universo di Stark Trek, e uno dei più ambiti in tv.

“Paul è un attore di grande esperienza e talento, una presenza incredibile, e un'aggiunta chiave per lo show. Come tutti noi, è un fan di lunga data di Star Trek, e siamo entusiasti della sua interpretazione di questo iconico ruolo" hanno dichiarato i produttori Akiva Goldsman, Alex Kurtzman e Henry Alonso Myers.

Wesley si andrà dunque ad unire a un cast che include, tra gli altri, Anson Mount (Captain Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn/Una Chin-Riley (Number One), Rose Gooding (Nyota Uhura), Christina Chong (La’an Noonien-Singh) e Jess Bush (l'infermiera Christine Chapel).

L'annuncio di casting arriva ancor prima del debutto di Star Trek: New Strange Worlds sul piccolo schermo, programmato per il mese di maggio, mentre il rinnovo per una seconda stagione dello show era già stato ufficializzato lo scorso gennaio.