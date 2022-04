Star Trek: Strange New Worlds sarà un prequel nell'era pre-Kirk: ecco il tr

Continuano imperterrite le serie spin-off dell'intramontabile saga tanto amata da Sheldon Cooper e da altri milioni di noi. Ma Star Trek: Strange New Worlds sembra regalare uno sguardo nuovo rispetto alle ultime: un prequel a quando kirk non era ancora Capitano dell'Enterprise. Ecco il protagonista (storico) nel trailer!

Ha fatto il suo debutto da almeno un mese lo Star Trek Picard firmato da Amazon Prime con protagonista Patrick Stewart nei panni dell’omonimo Capitano della USS Enterprise. Ma ora un nuovo spin-off nato dalla continuity di Star Trek: Discovery promette di mettere a guida della nave spaziale più famosa del panorama fantascientifico un nuovo – o forse, molto vecchio – capitano. Che non è James T. Kirk, ve lo diciamo subito, nonostante il suo personaggio fosse stato annunciato in Star Trek Strange New Worlds, interpretato dal Paul Wesley si The Vampire Diaries.

Come tutti i grandi fan sanno, prima che il Capitano Kirk prendesse il comando della USS Enterprise, la nave era infatti sotto la guida del Capitano Christopher Pike, interpretato storicamente da Jeffrey Hunter e più di recente da Anson Mount nella seconda stagione di Discovery. SNW vede Mount tornare al ruolo insieme a Rebecca Romijn ed Ethan Peck che interpretano il Numero Uno e un giovane ufficiale scientifico Spock, entrambi apparsi anche in Discovery.

Li trovate tutti mostrati in questo eccitante, primo trailer reso pubblico durante la trasmissione televisiva dei Grammy Awards sulla CBS. La serie Paramount sarà composta da dieci episodi e vedrà anche Jess Bush nei panni di una versione più giovane dell'infermiera dell'Enterprise Christine Chapel e Celia Rose Gooding nei panni di Nyota Uhura, che qui è ancora una cadetta prima di diventare l'ufficiale delle comunicazioni del Capitano Kirk. Siete fra quelli che continuano a seguire tutte le avventure della USS Enterprise? Ditecelo nei commenti!