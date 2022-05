Star Trek: Strange New Worlds, punteggio perfetto su Rotten Tomatoes per la serie!

Rotten Tomatoes premia la nuova serie di Star Trek, Strange New Worlds con un punteggio perfetto. Un traguardo importante per lo show di Paramount+ dal momento che non è semplicissimo trovare approvazione unanime sull'aggregatore di recensioni. Un grande entusiasmo aleggia intorno allo show da parte dei fan.

Entusiasmo aumentato dopo l'annuncio di Paul Wesley nel ruolo del capitano Kirk. Al momento Star Trek: Strange New Worlds conta di 23 recensioni su Rotten Tomatoes con un punteggio positivo del 100%.



Anson Mount, interprete del capitano Pike ha parlato della possibilità che Strange New Worlds possa essere composta soltanto da una stagione:"Volevamo fare un vero prequel della serie originale e ciò si vede negli anni di Pike. Ma come ben sapete nel mondo delle serie una stagione non corrisponde per forza ad un anno. [...] Non so, vedremo dove andrà a finire".



Mount ha parlato anche della sua esperienza:"Sono un attore abbastanza pratico. Penso di passare più tempo a pensare a come posso portare la mia esperienza di vita nel mio lavoro piuttosto che preoccuparmi che il mio lavoro possa influenzarmi. Penso che il grande mito americano degli attori consista nel fatto che siamo una sorta di sciamani che canalizzano personalità alternative e possiamo essere fortemente influenzati dal nostro lavoro".



Sul nostro sito potete reculare il trailer di Star Trek: Strange New Worlds, la nuova serie che amplia ulteriormente il vasto franchise fantascientifico.