Star Trek: Strange New Worlds ruberà una caratteristica della serie classica!

Nel corso di una recente intervista promozionale, il produttore Akira Goldsmith ha parlato del futuro del franchise di Star Trek concentrandosi nello specifico sulla nuova serie Strange New Worlds.

Goldsmith, sceneggiatore e produttore, ha condiviso alcuni dettagli sul nuovo capitolo del franchise, parlando di un particolare aspetto della serie originale di Star Trek che sarà incorpoto in Strange New Worlds.

"Sarà molto diverso dagli altri spettacoli di Star Trek attualmente in onda in quanto sarà molto episodico", ha detto. "Se ripensiamo alla serie originale, avevano un tono molto più liberale - e non lo intendo in termini politici, ma di fluidità narrativa. Ad esempio poteva succedere a volte che Robert Bloch scrivesse un episodio horror. La settimana successiva, Harlan Ellison avrebbe scritto 'City on the Edge of Forever, che è hard sci-fi puro e semplice. Magari un mese dopo il pubblico avrebbe visto episodi comici come 'Shore Leave' o 'The Trouble With Tribbles' E' questo che intendo con 'liberale'. Quindi io il mio co-showrunner Henry Alonso Myers è a questa 'politica' che stiamo cercando di tenere fede. Amiamo la narrazione serializzata, che si sviluppa di episodio in episodio, e lo avete visto con Picard, che è molto serializzata ... Ma Strange New Worlds è un ritorno all'avventura settimanale."

La produzione di Strange New Worlds è attualmente in corso, con Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Ethan Peck nei panni di Spock e Rebecca Romijn nei panni della Numero Uno. Il cast è completato anche da Melissa Navia, Celia Rose Gooding, Christina Chong, Babs Olusanmokun e Jess Bush.

Al momento non esiste una data di uscita per Strange New Worlds, ma la serie si unirà ad un palinsesto invidiabile composto da Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks.