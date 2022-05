Star Trek: Strange New Worlds, Gia Sandhu sarà T'Pring nella serie Paramount+

Il personaggio di Star Trek, T'Pring, è pronto a tornare nella nuova imminente serie tv Strange New Worlds. Ora è arrivata la conferma che Gia Sandhu interpreterà il ruolo nello show in anteprima su Paramount+. T'Pring è la fidanzata di Spock, con il quale è molto legata sin dall'infanzia.

Per saperne di più sul nuovo show tv di Star Trek, guardate il trailer di Strange New Worlds. Sebbene T'Pring desideri frequentemente che Spock torni definitivamente su Vulcano, comprende il suo senso del dovere, anche grazie alla sua appassionante carriera. T'Pring aiuta a riabilitare i criminali e riportarli all'insegnamento della logica vulcaniana.



Il suo atteggiamento nei confronti di Spock è molto paziente e spera che un giorno il sostegno nei suoi confronti permetterà di avvicinarli.

T'Pring è comparsa l'ultima volta nella première della seconda stagione di Star Trek: The Original Series, 'Amok Time', interpretata da Arlene Martel. L'episodio è considerato come uno dei migliori in assoluto della serie originale.



Strange New Worlds racconta le vicende del capitano Christopher Pike (Anson Mount), l'ufficiale scientifico Spock (Ethan Peck) e Numero Uno (Rebecca Romijin) mentre esplorano nuovi mondi intorno alla galassia. Le loro avventure sono antecedenti rispetto a quelle del Capitano Kirk sull'U.S.S. Enterprise.



Scoprite nel nostro approfondimento cosa c'è da aspettarsi da Strange New Worlds, la nuova serie dell'universo di Star Trek.