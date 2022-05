Star Trek: Strange New Worlds, lo show ottiene un punteggio da urlo su Rotten Tomatoes

Star Trek: Strange New Worlds si piazza al primo posto su Rotten Tomatoes per quanto riguarda il franchise televisivo di Star Trek. Mentre i fan hanno avuto la possibilità di vedere solo il primo episodio dello show di Paramount+, i critici hanno visto la prima metà della prima stagione, che è stata ampiamente apprezzata.

Infatti, Strange New Worlds ha debuttato su Rotten Tomatoes con un' impressionante valutazione del 98%. Questo è il miglior punteggio non solo nell'era moderna di Star Trek, ma in tutta la storia del franchise. I commenti della critica recitano: "Strange New Worlds attraversa un territorio familiare con effetti rinfrescanti, la sua struttura episodica e il cast pieno di sentimento riconquistano il senso di scoperta illimitata che ha definito le radici del franchise".

Ovviamente, il punteggio si basa solo sulla prima parte della stagione, ma solitamente la maggior parte degli spettacoli di Star Trek migliorano fino a raggiungere il picco più avanti. I fan possono ben sperare.

Come anticipato dal trailer di Star Trek: Strange New Worlds, la serie seguirà il Capitano Christopher Pike al timone della USS Enterprise negli anni precedenti a Star Trek: The Original Series. La serie riporterà le star preferite dai fan della seconda stagione di Star Trek: Discovery: Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nei panni del Numero Uno ed Ethan Peck nei panni dell'ufficiale scientifico Spock. Lo show vedrà anche la partecipazione di Jess Bush nel ruolo dell'infermiera Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo del cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo del tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun nel ruolo della dottoressa M'Benga.

