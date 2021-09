Star Trek: Strange New Worlds, il nuovo trailer presenta il cast!

Quale occasione migliore di quella dello Star Trek Day per presentare un nuovo trailer con i volti protagonisti di Star Trek: Strange New Worlds. Nel corso dell'evento sono saliti sul palco le star Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck, insieme agli showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. E poi il video di presentazione.

Grazie alla clip scopriamo che Celia Rose Gooding interpreta Nyota Uhura, Jess Bush interpreta l'infermiera Christine Chapel, Babs Olusanmokun è il dottor M'Benga, Christina Chong è La'an Noonien-Singh, Melissa Navia è il tenente Erica Ortegas e Bruce Horak interpreterà Hemmer.



Lo Star Trek Day è presentato da Wil Wheaton e Mica Burton, con oltre due ore di panel e programmai gratuiti in live streaming che riuniranno membri iconici dei cast e le menti creative di 10 serie tv di Star Trek, tutti riuniti per celebrare i 55 anni di Star Trek.

Ci saranno momenti storici con alcune delle star più acclamate del franchise, oltre ad uno speciale panel su Roddenberry Legacy, in onore del centesimo compleanno di Gene Roddenberry.

Star Trek: Strange New Worlds presenterà diversi Easter egg della serie originale. Lo show sarà pronto nel 2022, considerando che le riprese si sono svolte nell'arco di questi mesi.



Un nuovo show dal sapore vintage, quello che i fan si apprestano a vedere: scoprite i motivi per cui Star Trek: Strange New Worlds è un ritorno al passato del franchise.