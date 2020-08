Star Trek: svelato il futuro dell'universo televisivo del franchise

Non sono mai esistite contemporaneamente tante serie dedicate a Star Trek come in questo momento, e il merito è tutto di Alex Kurtzman e della fiducia datagli da CBS, che ha deciso di rivitalizzare in partenza il franchise televisivo con Star Trek: Discovery, espandendosi poi con la prima stagione di Star Trek: Picard.

Adesso esistono le due serie sopra citate, l'animata Star Trek: Lower Decks e le annunciate e attese Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy in via di sviluppo. Parlando allora con Deadline del franchise, Kurtzman ha avuto modo di parlare anche dei suoi obiettivi per continuare a espandere l'Universo di Star Trek con nuovi show originali, rivelando:



"Ce ne sono un bel po' e lo stiamo facendo perché amiamo questo universo. In realtà si tratta di volerne esplorare diversi angoli, con la speranza che ogni show agisca con una propria e specifica identità, così da non poter pensare di vedere in uno spettacolo quello che magari si potrebbe vedere in un altro. Tutto deve sembrare diverso, unico, speciale. C'è stato uno sforzo molto coordinato affinché ogni serie parlasse di qualcosa di diverso, dicesse cose differenti, avesse personaggi che si sentissero in modo diverso. Finora è stato tutto molto divertente e gratificante".



