Star Trek: The Animated Series sarà tolto dal catalogo di Netflix

ComicBook.com ha riportato che Star Trek: The Animated Series verrà tolta dal catalogo di Netflix a partire da dicembre. La particolarità è che, per la prima volta dopo diversi anni, gli show televisivi del franchise non saranno tutti disponibili sul colosso dello streaming.

Al momento, però, non ci sono informazioni sulla sorte degli altri prodotti e verrà dunque rimossa solo la serie animata. Ricordiamo che su Netflix sono presenti Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager e Star Trek: Enterprise.



La situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi e rifletterà anche l'evolversi della battaglia dello streaming, che vede la presenza di un numero sempre più grande di nuove società che lanciano il proprio servizio. Anche la CBS, infatti, ha la propria piattaforma streaming: CBS All Access.

Poiché il franchise di Star Trek è uno dei più importanti al mondo, ci si può aspettare che l'emittente cerchi di sfruttarne la popolarità in modo da attrarre nuovi abbonati.

Su CBS All Access sono già disponibili tutte le serie televisive di Star Trek fatte tra 1966 al 2005, ma anche i più recenti Star Trek: Discovery e Star Trek: Short Treks. Nel 2020, inoltre, arriveranno anche Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks. Molte di queste serie non sono trasmesse in esclusiva, ma il prossimo anno potrebbe portare a nuove mosse da parte dalla CBS, soprattutto in seguito all'accordo con Viacom.



Tra le nuove serie in arrivo, Star Trek: Picard verrà trasmesso in Italia da Amazon Prime Video. Nei giorni scorsi, Patrick Stewart ha rivelato come è stato convinto a tornare nei panni di Picard.