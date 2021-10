Star Trek: The Center Seat, primo trailer per la docu-serie dedicata alla saga

The Nacelle Company ha diffuse in streaming il primissimo trailer di The Center Seat: 55 Years of Star Trek, miniserie documentario interamente dedicata alla saga e al fenomeno di Star Trek che farà il suo debutto nel marzo 2022 sui canali di History. La serie è stata diretta da Brian Volk-Weiss (creatore di I film della nostra infanzia).

Programmato per coincidere con il cinquantacinquesimo anniversario dalla creazione di Star Trek, il progetto "offrirà uno sguardo dietro le quinte ai momenti salienti della storia del franchise, dal suo inizio grazie alla compagnia di produzione di Lucille Ball, Desilu, fino ad arrivare ai più recenti adattamenti cinematografici e televisivi". Ogni episodio dello show conterrà delle interviste al cast, alla crew e a degli esperti del mondo di Star Trek, e verranno inclusi anche i titoli meno conosciuti appartenenti al franchise, come le serie animate o la serie tv mai realizzata Star Trek: Phase II.

"Fin da prima che arrivassi a compiere 10 anni, Star Trek mi ha dato la cosa più vicina a quello che si può definire un codice di condotta nella mia vita" ha affermato Brian Volk-Weiss, fondatore e CEO di Nacelle. "Se non fosse stato per parole come 'Non credo negli schemi non vincenti', a quest'ora sarei da solo, senza un soldo, e starei vivendo un'esistenza miserabile. Per cui, dire che questo sarebbe un progetto a cui tengo molto sarebbe davvero un eufemismo".

In The Center Seat: 55 Years of Star Trek troveremo le interviste a diversi volti principali dell'intera saga come Nichelle Nichols, Brent Spiner, Kirstie Alley, Walter Koenig, Kate Mulgrew, Denise Crosby, Wil Wheaton, John De Lancie, Nicholas Meyer, Ronald D. Moore, Brannon Braga, Nana Visitor, Robert Picardo, Ethan Phillips, Diana Muldaur, Nicole de Boer, Roxann Dawson, Robert Beltran, Tim Russ, John Billingsley, John Dykstra, D.C. Fontana, Rick Berman e F. Murray Abraham.

Brian Volk-Weiss aveva già diretto in passato sempre per History 50 Years of Star Trek, uno speciale sulla serie andato in onda nel 2016. Per altri approfondimenti su Star Trek potete vedere i prossimi progetti televisivi dedicati a Star Trek, tra cui trovate anche la serie animata di Star Trek: Lower Decks.