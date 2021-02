Star Trek - The Next Generation: La storia della Enterprise continua in un nuovo romanzo

Una delle serie preferite dagli appassionati dell'universo di Gene Roddenberry è sicuramente Star Trek - The Next Generation. Scopriamo la trama di un nuovo libro dedicato ai celebri personaggi a bordo dell'Enterprise.

Il romanzo si intitola "Star Trek: The Next Generation: Shadows Have Offended" ed è stato scritto da Cassandra Rose Clarke. L'opera sarà ambientata durante la stagione finale della serie andata in onda dal 1987 al 1994, ecco la sinossi ufficiale del libro condivisa dalla casa editrice Simon and Schuster: "Alla USS Enterprise è stato accordato l'onore di accompagnare degli importanti ospiti ad una cerimonia culturale. Durante il viaggio, una tragedia colpisce la stazione scientifica della Federazione sul pianeta isolato di Kota, il capitano Picard non ha un attimo di esitazione e invia William Riker, Data e Beverly Crusher, capitano medico della nave. Ma quello che sembrava un semplice incarico per i due gruppi, peggiora in pochissimo tempo, Picard, Worf e Deanna Troi devono affrontare una pericolosa crisi diplomatica dopo che alcuni manufatti storici vengono rubati durante un'importante cerimonia... mentre niente è come sembra nel pianeta Kota".

Siamo sicuri che l'opera sarà accolta con entusiasmo da tutti gli appassionati delle storie ambientate nell'universo fantascientifico, per concludere vi segnaliamo questa notizia in cui discutiamo di un possibile spin-off di un personaggio di Star Trek - The Next Generation.