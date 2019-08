Star Trek - The Next Generations: Michael Dorn vorrebbe uno spin off sul suo personaggio

Uno dei personaggi più famosi di Star Trek - The Next Generations è sicuramente quello interpretato da Michael Dorn. Nel corso degli anni l'attore ha cercato di produrre una serie TV interamente dedicata a Worf, ma per ora non è riuscito ad alimentare abbastanza interesse. Sembra però che ci siano degli sviluppi per il suo progetto.

La serie, disponibile in versione Blu Ray, in cui è presente il famoso Klingon è una delle più amate dagli appassionati di Star Trek, per questo siamo sicuri che l'attore riuscirà a convincere un network a produrre il suo show. Ecco le parole di Michael Dorn a riguardo: "Sto cercando di convincerli a finanziare uno spin off su Worf. L'ho scritto nel 2012-2013 e per adesso è andata così, mi hanno detto che c'è interesse, poi non c'è più, di nuovo interesse e poi un nuovo stop. Un produttore di uno studio che stavo cercando di convincere, prima della riunione, ha anche ammesso di essere molto legato al mio personaggio. È molto adatto per il nuovo universo di Star Trek, penso sia perfetto, staremo a vedere".

Come avete potuto leggere, Star Trek: Discovery è arrivata alla terza stagione, segno del buon momento che lo show creato da Gene Roddenberry sta vivendo.