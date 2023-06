Star Trek: The Picard Legacy Collection, box set da 54 dischi! Ci sono 35 ore di extra

Dopo aver parlato della gloriosa uscita in home-video dell'ultima stagione di Star Trek: Picard, fortunata serie tv della saga di Star Trek con protagonista Patrick Stewart, andiamo ad analizzare insieme tutti i dettagli del prestigioso cofanetto Star Trek: The Picard Legacy Collection.

La serie sarà in vendita dal 15 novembre in edizione home-video in due cofanetti, lo Star Trek: Picard – The Final Season e lo Star Trek: The Picard Legacy Collection. Ecco le differenze tra le due edizioni e la lista completa dei contenuti speciali:

Star Trek: Picard - The Final Season: questa edizione include contenuti speciali esclusivi, tra cui filmati inediti e commenti audio su episodi selezionati dai creatori e dal cast dello show. Immergiti completamente nella visione creativa dietro la serie e scopri maggiori dettagli sulla ricostruzioni dell'Enterprise-D, oltre a scene eliminate e un panel Q&A con il cast e la troupe.

The Gang’s All Here – Featurette (Esclusivo)

The Making of di Last Generation – Featurette (Esclusivo)

Commento Audio su episodi selezionati (Esclusivo)

Scene eliminate (Esclusivo)

Gag Reel (Esclusivo)

Rebuilding the Enterprise-D – Featurette

Villainous Vadic - Featurette

Picard: The Final Season Q&A

Star Trek: The Picard Legacy Collection: questa edizione vanta ben 35 ore di contenuti extra, un packaging esclusivo che include 54 dischi Blu-ray, 154 Episodi ed esclusivi gadget da collezione e tutte le serie e i film con il Capitano Jean-Luc Picard

Star Trek: The Next Generation – Stagioni 1-7

Star Trek: Picard – Stagioni 1-3

Star Trek: Generazioni

Star Trek: Primo Contatto

Star Trek: La Nemesi

Star Trek: L’insurrezione

Gadget da collezione: distintivi magnetici del Capitano Picard, quattro sottobicchieri personalizzati Chateau Picard, mazzo di carte da gioco

Un’esclusiva edizione del libro The Wisdom of Picard, rinominata per l'occasione The Wisdom of Picard: The Legacy Collection Edition, con una nuova copertina e quote dell’ultima stagione di Star Trek: Picard

