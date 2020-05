Star Trek, l'universo si espande: in arrivo una serie su Pike e Spock

CBS All Access ha ordinato uno spin-off della serie Star Trek: Discovery, che sarà intitolato Star Trek: Strange New Worlds. La nuova serie vedrà Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn riprendere i ruoli rispettivamente di Christopher Pike, Spock e Number One, e sarà ambientata negli anni in cui il capitano Pike era a capo dell'Enterprise.

Lo show seguirà così i tre personaggi alla ricerca di nuovi mondi intorno alla galassia, negli anni che precedono l'arrivo del capitano Kirk sull'Enterprise.

Supervisore alla serie sarà Alex Kurtzman, come per gli altri titoli del franchise Star Trek di CBS All Access. Il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds è scritto da Akiva Goldsman, in collaborazione con Jenny Lumet e lo stesso Kurtzman.

"Quando dicevamo di sentire tutto l'affetto dei fan per Pike, Number One e Spock nell'ultima stagione di Star Trek: Discovery, dicevamo sul serio" ha affermato Alex Kurtzman. "Questi iconici personaggi hanno una storia profonda nel canone Star Trek, eppure molte delle loro storie non sono state ancora raccontate. Con Akiva ed Henry al timone, l'Enterprise, il suo equipaggio e i suoi fan partiranno per uno straordinario viaggio verso nuove frontiere nell'universo di Star Trek."

"Questo è un sogno divenuto realtà, letteralmente" ha aggiunto Goldsman. "Sono onorato di far parte di questo viaggio con Alex, Henry e tutta la brava gente della CBS."

Intanto, la post-produzione di Star Trek Discovery 3 continua nonostante la pandemia, e la serie dovrebbe essere pronta a debuttare entro la fine dell'anno. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al primo trailer di Star Trek Discovery 3.