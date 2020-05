Star Trek: Voyager, il cast si riunisce per il 25° anniversario della serie

Grandi notizie per i fan di Star Trek: Voyager, che potranno rivedere i oro beniamini riuniti (metaforicamente) nella stessa stanza: tra pochi giorni ci sarà infatti la reunion dell'intero cast, che festeggerà i 25 anni dalla prima messa in onda della serie.

Per un totale di 7 stagioni, lo show è stato trasmesso dal 1995 al 2001 e attualmente la co-creatrice di Star Trek: Picard Kirsten Beyer è al lavoro sul suo nuovo romanzo, intitolato To Lose the Earth, che continuerà la storia iniziata nel precedente libro Architets of Infinity.

La reunion avrà luogo il prossimo 26 maggio alle 20 (orario statunitense) sul canale YouTube di Stars in the House: il pubblico potrà partecipare attivamente allo speciale donando denaro per l'associazione Actors Found, che aiuta gli attori in difficoltà in questo periodi difficile.

Alla diretta web parteciperanno Kate Mulgrew (Kathryn Janeway), Jeri Ryan (Sette di Nove), Roxann Dawson (B’Elanna Torres), Robert Beltran (Chakotay), Robert Duncan McNeill (Tom Paris), Robert Picardo (il Dottore), Ethan Phillips (Neelix) e Garrett Wang (Harry Kim).

"Sono lieto che l'intero cast di Star Trek: Voyager parteciperà alla reunion di Stars in the House per il 25° anniversario della serie a beneficio della Actors Fund", ha dichiarato Robert Picardo." Spero che tutti voi vi unirete a noi martedì 26 maggio e che supporterete questa importante causa con una donazione, adesso che più che mai viviamo un momento difficile."



In attesa della reunion, se volete (ri)scoprire l'intera serie, vi ricordiamo che Star Trek: Voyager è interamente disponibile su Netflix.