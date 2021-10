Star Trek, William Shatner ammette:'Sono terrorizzato di andare nello spazio'

Dopo la notizia che sarà uno dei componenti dell'equipaggio di uno dei razzi Blue Origin della compagnia aeronautica di Jeff Bezos protagonista di un imminente viaggio nello spazio, il volto più amato di Star Trek, William Shatner, ha ammesso di essere terrorizzato. L'attore ne ha parlato al New York Comic-Con.

William Shatner è principalmente conosciuto per il ruolo del Capitano Kirk nel franchise. I fan da tempo si chiedono se Star Trek diventerà come l'MCU, e su questo dettaglio Akiva Goldsman ha detto la sua proprio di recente.

Ma Shatner appartiene agli albori di Star Trek e ora andrà davvero nello spazio:"Non voglio essere il tizio più anziano ad andare nello spazio. La frase che usano spesso è 'la nostra ipotesi migliore è che... '. Sto salendo su un razzo e la nostra ipotesi migliore è che dovrebbe andare bene! Sono terrorizzato. Sono il Capitano Kirk e sono terrorizzato. Non sono davvero terrorizzato... si, lo sono. Va e viene come un raffreddore estivo. Ho intenzione di mettere il naso contro il finestrino (mentre sono nello spazio) e la mia unica speranza è che non vedrò qualcun altro guardare indietro".



Anche la vicepresidente delle missioni e delle operazioni di volo di Blue Origin, Audrey Powers, sarà una delle ospiti a bordo del volo, insieme a Shatner e ai compagni di equipaggio Chris Boshuizen e Glen de Vries. Il New Shepard NS-18 decollerà dal sito di lancio il 12 ottobre.

"Il mio amico Jason Erhlick è venuto da me circa un anno e mezzo fa e ha detto che stava vedendo questi razzi con persone che andavano nello spazio. E non sarebbe meraviglioso se il Capitano Kirk andasse lassù? E ho detto 'Jason, per l'amor di Dio, amico. A nessuno importa se il Capitano Kirk va nello spazio. Amico, è stato 55 anni fa. Ma sta andando bene, forse dovrei andare nello spazio?".

Audrey Powers ha dichiarato:"Sono così orgogliosa di volare per conto del Team Blue e sono entusiasta di continuare a scrivere la storia del volo umano spaziale di Blue. Ho fatto parte dello straordinario sforzo che abbiamo fatto per la revisione della certificazione del volo umano di New Shepard, un'iniziativa lunga anni e completata nel luglio 2021. In qualità di ingegnere ed avvocatessa con oltre due decenni di esperienza nel settore aerospaziale, ho grande fiducia nel nostro team New Shepard e nel mezzo che abbiamo sviluppato".



