Star Trek, William Shatner è la persona più anziana mai andata (per davvero) nello spazio

Il Capitano Kirk è andato nello spazio, ripetiamo, il Capitano Kirk è andato nello spazio... Per davvero. L'attore di Star Trek William Shatner è partito al bordo della Blue Origin per un viaggio suborbitale che supera (quasi) la fantascienza.

Il protagonista di Star Trek era terrorizzato all'idea di andare nello spazio, nonostante tutti quegli anni a fingere di sapere perfettamente ciò che stesse facendo in televisione.

Ma l'attore novantenne non solo ci è riuscito, ma si è anche goduto alla grande l'esperienza, ed è persino diventato il detentore di un nuovo record: William Shatner è la persona più anziana ad essere mai andato nello spazio.

Il viaggio di Shatner a bordo della Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos è durato 10 minuti, e coloro che ne erano a bordo hanno potuto provare la sensazione della Gravità 0 a un un'altitudine massima di 100 kilometri.

Una volta raggiunta quella distanza, dai finestrini della capsula hanno potuto ammirare la curvatura della terra.

"Tutti dovrebbero poter fare una cosa del genere" ha affermato l'attore canadese dopo essere ritornato sul suolo terrestre, rivolgendosi a Bezos "È incredibile! Ciò che mi hai dato è la più profonda delle esperienze. Sono ricolmo d'emozioni per quello che è appena accaduto. Spero di non riprendermi mai. Spero di poter ricordare per sempre queste sensazioni. Non voglio perderle".

E se lo dice il Capitano Kirk!