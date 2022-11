Star Trek, William Shatner contro tutti: 'Malati, invidiosi, mi insultano per pubblicità'

Nonostante le vicende narrative del franchise di Star Trek, sembra che i membri dell'Enterprise non abbiano alcun rispetto per il loro storico Captiano James T. Kirk. L'attore William Shatner è tornato con parole durissime sulle critiche di alcuni membri del cast, soprattutto dopo il suo viaggio su Blue Origin.

È passato poco più di un anno dall’annuncio che William Shatner sarebbe andato nello spazio. Scelto da Jeff Bezos per una dei primi viaggi della Blue Origin con equipaggio civile, in vista di possibili (quanto criticati) viaggi interplanetari, alla fine nello spazio il Capitano Kirk c’è andato davvero. In questo modo, è proprio di William Shatner il record di anzianità per un viaggio nello spazio.

L’attore era infatti 90enne quando è partito e molti temevano che le sue condizioni fisiche non fossero adatte per un lancio, soprattutto se pensato per studiare gli “effetti” su passeggeri civili. All’epoca, George Takei – Suli negli Star Trek – aveva colto l’occasione per muovere una nuova critica a Shatner, che si andava ad aggiungere a una lunga lista nel corso degli anni. Takei ha detto che Shatner sarebbe stato usato consapevolmente come “cavia” per studiare gli effetti di Blue Origin su un corpo “non idoneo”.

L’interprete di Kirk ha risposto fin da subito a quell’attacco, ma ora approfondisce la questione con il Times londinese, riferendosi a diversi suoi colleghi di set: “Sessant'anni dopo ancora battono il ferro. Non vi sembra un po' strano? È come una malattia. Ho capito che lo stavano facendo per avere pubblicità. George Takei non ha mai smesso di infangare il mio nome. Queste persone sono amareggiate e più amareggiate. Ho esaurito la pazienza con loro. Perché dare credito a persone consumate dall'invidia e dall'odio?".