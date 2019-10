Star Treks: Short Treks, H. Jon Benjamin protagonista di un episodio comico

Uno dei nuovi episodi di Star Trek: Short Treks, la cui seconda stagione è in uscita il 10 ottobre, sarà intitolato The Trouble with Edward e sarà diverso da qualsiasi altra cosa mai vista nel franchise. Viene descritto infatti come il primo episodio dichiaratamente comico, e avrà un protagonista adatto alla situazione.

Si tratta di H. Jon Benjamin, che presta la voce in serie animate come Bob's Burgers e Archer. In questo episodio interpreta Edwrad Larkin, un ufficiale scientifico a bordo della USS Cabot. L'episodio è scritto da Graham Wagner e diretto da Daniel Gray Longino, che hanno già lavorato insieme a spettacolo comici come Portlandia.

Intervistato da Comicbook, Benjamin ha raccontato la sua esperienza sul set e il suo rapporto con il franchise Star Trek. "Ho cominciato a guardarlo quando avevo, diciamo, dieci anni" ha detto. "Non mi inserirei nella categoria dei super fan, ma mi prendeva molto quando ero bambino, è stata sicuramente la mia prima esperienza con la fantascienza."

L'attore, 53 anni, ha parlato poi del gioco di parole nel titolo tra trouble e tribbles (in italiano triboli), gli animaletti pelosi - presenti in Star Trek fin dagli anni '60 - di cui il suo personaggio va a caccia per esperimenti scientifici. "Ho dovuto spiegare a molti dei colleghi del cast che era un riferimento al vecchio Star Trek. Probabilmente ero l'unico ad aver visto gli episodi originali. I fan più accaniti ovviamente presumo li conoscano, ma la maggior parte delle persone che hanno lavorato al cortometraggio sono intorno ai trent'anni."

Come è finito H. Jon Benjamin in una serie così diversa dalle sue corde? "Beh, ringrazierò Star Trek e CBS per averlo reso possibile, ma il fatto è che il mio amico Lucky Yates, del cast della serie animata Archer, è amico di Graham Wagner, che ha scritto il corto. Immagino abbia letto la sceneggiatura, e abbia suggerito: Sembra adatta a Benjamin."

In Star Trek: Short Treks ci sarà anche un episodio dedicato a Spock. I fan del franchise attendono anche la serie Star Trek: Picard, in cui comparirà il nuovo simbolo della Flotta Stellare.