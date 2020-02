La star di Vikings Katheryn Winnick si unisce alla serie di David E. Kelley, The Big Sky

L'attrice interprete di Lagertha in Vikings, Katheryn Winnick, prenderà parte alla nuova serie in lavorazione a ABC, The Big Sky, scritta e prodotta da David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies).

Con l'avvicinarsi della conclusione di Vikings, il cast della serie è alla ricerca di nuovi orizzonti professionali, e Katheryn Winnick sembra aver trovato il prossimo progetto a cui dedicarsi: l'attrice sarà infatti una dei protagonisti di The Big Sky, il procedural thriller basato sulla serie di romanzi di Cassie Dewell a opera di C.J. Box (anche produttore della serie).



Lo show, che è stato formalmente ordinato dal network verso la fine di gennaio, sarà scritto e prodotto da David E. Kelley, e verrà sviluppato da A+E Studios e 20th Television.



Secondo la descrizione ufficiale di The Big Sky, "questo procedural thriller vedrà Cassie Dewell (ruolo non assegnato) fare squadra con l'ex-poliziotta Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) nel tentativo di rintracciare due sorelle rapite da un camionista in un remoto angolo del Montana. Ma quando scopriranno che quelle non sono le uniche ragazze ad essere scomparse in quell'area, Cassie e Jenny intraprendono una corsa contro il tempo per fermare il killer prima che un'altra donna venga rapita".

La Winnick si andrà ad aggiungere ai colleghi Ryan Phillippe (Shooter, Cruel Intentions) John Carroll Lynch (The Founder, Fargo) e Dedee Pfeiffer (Tris di Cuori, Un Giornodi Ordinaria Follia), mentre si attende l'annuncio del casting del personaggio titolare.