Una star di WandaVision ha una richiesta per Hollywood: 'Più film fatti da donne'

Il successo di Barbie non è certo sfuggito all’industria cinematografica di Hollywood che cercherà naturalmente di ripetere i meccanismi che hanno portato a un risultato tanto strabiliante. La star di WandaVision, Randall Park, a tal proposito ha redarguito chi di dovere per fare in modo che la strada che si vorrà seguire sia quella giusta.

Dopo avervi mostrato le nuove edizioni steelbook dedicate a WandaVision, torniamo indirettamente a parlare della serie Marvel per riportare le parole di Randall Park, che nello show interpreta Jimmy Woo, a proposito degli errori di valutazione che Hollywood potrebbe commettere nel valutare il successo di Barbie e nel cercare di replicarlo.

Parlando a Rolling Stone, Park ha spiegato: “Credo che, in generale, l’industria stia imparando la lezione sbagliata. Per esempio, Barbie è stato un blockbuster grandioso e l’idea è: facciamo più film sui giocattoli” No. Fate più film fatti da donne e che parlino di donne”.

Il discorso di Park verteva, più in generale, sul problema degli stereotipo e sulle rappresentazioni sbagliate di minoranze o di altre categorie meno rappresentate a Hollywood e la sua stilettata voleva prendere di mira l’ipocrisia dell’industria e l’incapacità di capire quali siano stati, nel caso specifico, i motivi dietro un successo di questo tipo.

Sperando che le sue parole vengano accolte nel migliore dei modi e che qualcuno si renda conto di quanto il pubblico e le produzioni abbiano bisogno di prodotti capaci di parlare a tutti, vi lasciamo alla recensione di WandaVision.