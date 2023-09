Star Wars, 10 Easter-egg in Ahsoka episodio 6 che forse vi sono sfuggiti

Nel corso dell'episodio 6 di questa prima ed entusiasmante stagione di Ahsoka, la miniserie Star Wars si è spinta là dove nessun altro progetto della saga era mai andato prima (per dirla alla maniera di un'altra celebre serie). I nostri protagonisti sono finalmente approdati su un'altra galassia, ma alcune easter egg potrebbero esservi sfuggite.

La rotta per Peridea non è mai stata percorsa prima nel canone di Star Wars, ma l'episodio 6 di Ahsoka rivela che la galassia principale ha forti legami con essa, il che significa che vi compaiono alcuni volti molto familiari. In questo episodio si assiste all'emozionante debutto in live action del Grand'Ammiraglio Thrawn di Lars Mikkelsen e dell'Ezra Bridger di Eman Esfandi, con Morgan e Sabine che riescono a portare a termine le loro rispettive missioni.

Le ultime puntate sono state dedicate al ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker.

L'episodio si apre con una rivisitazione di una visione familiare: l'iperspazio. Ahsoka Tano si sta dirigendo verso Peridea con l'aiuto di un purrgil, e il loro viaggio intergalattico ha un effetto diverso dalle tradizionali strisce bianche e blu dell'iperspazio. Questo potrebbe riflettere materiale esotico nel vuoto intergalattico, oppure essere semplicemente il risultato del fatto che il purrgil viaggia a velocità molto più elevate.

Ahsoka chiede a Huyang di raccontarle alcune delle storie che ha insegnato al Tempio Jedi, leggende della storia della galassia. Divertentemente, quella con cui Huyang inizia è "Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana". Questa è una delle leggende citate da Baylan, che parla di viaggiatori provenienti da galassie lontane. Se queste leggende sono corrette, allora questo avveniva prima della storia registrata nella galassia di Star Wars.

L'episodio conferma che Peridea era il mondo natale delle Sorelle della Notte, un culto di streghe della Forza la cui magia è sempre sembrata poco compatibile con la tradizione. Star Wars spiega implicitamente perché la magia delle Sorelle della Notte è così insolita, perché ha origine in un'altra galassia. Pare che le Sorelle della Notte siano state le prime a imparare a viaggiare tra le galassie con il purrgil.

In genere si pensava che le Sorelle della Notte si fossero estinte e che Morgan fosse l'unica sopravvissuta. Ma sembra che un piccolo gruppo di Sorelle sia stato effettivamente esiliato a Peridea, compresa una potente Grande Madre. A quanto pare non potevano tornare, perché Peridea è un cimitero, dove i purrgil vanno quando stanno morendo.

Il rapporto tra Baylan Skoll e la sua apprendista Shin Hati è affascinante; si ha l'impressione che Shin sappia ben poco del passato di Baylan e ancor meno dei suoi piani per lei. In una conversazione nel corso dell'episodio, Baylan ricorda l'Ordine 66 e l'incendio al Tempio Jedi, e Shin è visibilmente curiosa. Baylan può anche non considerarsi un Jedi, ma confessa di sentire la mancanza di ciò che avrebbero dovuto rappresentare.

Baylan rivela di essere venuto a Peridea in cerca di un modo per spezzare il ciclo di luce e oscurità in cui la galassia è intrappolata da millenni. Ha ragione: la galassia è bloccata in un ciclo di notte e giorno, luce e buio, da almeno 20.000 anni. C'erano culti del Lato Oscuro prima dei Sith, e quando i Sith sono emersi, loro e i Jedi si sono contesi il controllo della galassia. È possibile che il ciclo risalga ancora più indietro nel tempo.

L'episodio ha svelato poi la nave del Grand'Ammiraglio Thrawn, la Chimera, uno Star Destroyer da lui personalizzato e persino dipinto. Le decorazioni sono perfettamente in linea con Thrawn, un personaggio che ha sempre amato studiare le opere d'arte.

Baylan dice a Shin che percepisce una sorta di agitazione su Peridea, qualcosa di vasto e potente, che crede di poter usare per spezzare il ciclo della luce e dell'oscurità. Le sue precise parole evocano ricordi di Palpatine stesso; nella trilogia "Aftermath" di Chuck Wendig, uno dei confidenti dell'Imperatore ricorda qualcosa di simile.

Sabine riesce a trovare il Jedi Ezra Bridger scomparso anni prima. Ezra è diventato essenzialmente autoctono su Peridea, ma questo non sorprende; ha sempre posseduto un talento per legare con le persone e le creature a livello empatico, e questo gli ha chiaramente permesso di fare amicizia anche su Peridea.

Infine, i soldati di Thrawn sono descritti come "Night Troopers". Si tratta di una denominazione interessante, simile a quella di "Death Trooper", già usata nel canone, ma che in Legends si riferiva agli stormtrooper zombie. Dato che Thrawn lavora con le Sorelle della Notte, è del tutto possibile che il suo esercito sia composto da non-morti. Se così fosse, Ahsoka si sta dirigendo in una direzione davvero molto oscura, il che spiega perché Thrawn crede di poter conquistare la galassia.

Avevate colto tutti questi riferimenti nell'episodio? Fatecelo sapere nei commenti!