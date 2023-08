Star Wars, 12 Jedi e Sith diversi nell'emozionante trailer di Ahsoka Maestri e Apprendisti

Dopo le dichiarazioni di Rosario Dawson sullo sciopero di Hollywood, torniamo a parlare dell'imminente serie tv Ahsoka grazie ad un emozionante nuovo trailer promozionale che riassume la storia di Star Wars e la dinastia dei Cavalieri Jedi.

Il nuovo filmato, della durata di un minuto, è stato pubblicato sul canale ufficiale YouTube del franchise di Star Wars e, come potete vedere nel player all'interno dell'articolo, include la presenza di ben 12 Jedi e Sith diversi, evidenziando il rapporto tra i Maestri e gli Apprendisti. Intitolato appunto "Maestri e apprendisti", il nuovo spot presenta anche linee di dialogo specifiche e iconiche per i Jedi citati, come ad esempio la classica lezione del maestro Yoda tratta da Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma sulla famosa regola dei due Sith: "Sempre due ci sono. Né più né meno. Un maestro e un apprendista."

L'elenco completo degli Jedi e Sith presenti nel nuovo trailer di Ahsoka include Luke Skywalker, Grogu, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Qui Gon Jin, Ahsoka Tano, il Maestro Yoda, Rey Skywalker, Baylan Skoll, Shin Hati, Leia Organa e Kylo Ren.

Ricordiamo che Ahsoka debutterà su Disney+ mercoledì 23 agosto con i primi due episodi. Se siete in cerca di ulteriori approfondimenti, scoprite quanta conoscenza di Star Wars Rebels dovrete avere per poter guardare Ahsoka.