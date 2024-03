Star Wars 2024, annunciati nuovi set LEGO, FUNKO e HASBRO: tutte le novità

Le celebrazioni di Star Wars all'Empire State Building di New York City hanno segnato l'inizio della campagna promozionale “March to May the 4TH”, che porterà i fan verso lo Star Wars Day 2024 e attraverso tante iniziativa e prodotti speciali di merchandising.

Ad esempio, per celebrare il 25° anniversario della serie LEGO Star Wars, LEGO Group ha allestito all’80° piano dell'Empire State un'esposizione di villain di Star Wars a grandezza naturale realizzati con mattoncini LEGO, incluse le repliche da oltre 180 cm di Darth Vader e Darth Maul. Le iconiche vetrine dell’ingresso dell’edificio della Fifth Avenue presentano uno speciale schermo che mostra le immagini di Darth Vader, Darth Maul e degli Stormtrooper, oltre a una serie di prodotti ispirati a Star Wars.

Alcune delle attività previste nell’edificio e all’interno dell’Observatory rimarranno aperte al pubblico fino al 29 aprile. Inoltre, al primo piano dell’Empire State Building, Hasbro e Amazon hanno collaborato alla creazione di un’esperienza a tema Star Wars per tutti i fan della saga: questa esperienza immersiva offre ai visitatori la possibilità di scattare foto con i Costume Character della saga, tra cui Darth Vader, e di avere come sfondo scene iconiche ispirate ai film. I visitatori potranno ammirare gli ultimi caschi Hasbro Black Series o impugnare le spade laser FX Elite o Kyber Core Lightsaber da collezione per adulti e bambini e dedicate al loro personaggio preferito, per un'esperienza che rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 23 marzo.

Le collezioni Disney Store che usciranno nelle settimane precedenti il 4 maggio includono la spilla e il bicchiere da collezione May The 4th, oltre a un’entusiasmante collezione creata per il 25° anniversario di Star Wars: La Minaccia Fantasma. Disney Store ha anche annunciato il set in edizione limitata The Sith Apprentice: Darth Maul Legacy LIGHTSABER, con effetti luminosi e sonori, e sarà lanciata il prossimo 4 maggio 2024.

Inoltre, ne novità includono il primo di tre nuovi orologi Citizen Watch dedicati al lato oscuro di Star Wars, il Citizen Imperial Stormtrooper, i set LEGO Invisible Hand e Imbarco sulla Tantive IV e i prodotti Just Play e Panasonic.

Le celebrazioni continueranno anche con la mega-maratona della Saga di Skywalker, che arriverà al cinema negli USA il 4 maggio.

