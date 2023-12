Star Wars: tutte le 4 nuove serie tv in arrivo su Disney+ nel 2024

L’universo di Star Wars è sempre più in espansione e, in questo senso, Disney sembra assolutamente intenzionata a lasciare campo libero a nuovi progetti dedicati alla creatura di George Lucas. Il 2024 segnerà infatti il debutto di quattro nuove serie tv che espanderanno la narrazione di uno dei franchise più imponenti e significativi della storia.

Dopo aver riportato che Adam Driver non sarà più Kylo Ren in Star Wars, torniamo a parlare della saga nata ormai quasi cinquanta anni fa con Una Nuova Speranza, per anticipare quali saranno i prossimi prodotti televisivi che Disney+ proporrà ai fan di Guerre Stellari nel 2024 che sta per cominciare.

Il primo show di cui andremo a discutere sarebbe dovuto uscire nel 2023, prima di essere rimandato all’anno successivo: si tratta di Skeleton Crew, altro lavoro che si unirà ai racconti del MandoVerse e che vedrà tra i protagonisti Jude Law, Ryan Kiera Armstrong, e Timothy Smith. La sinossi ufficiale dello show ricorda che la storia seguirà le vicende di quattro ragazzi che, dopo aver fatto una scoperta sul proprio pianeta, saranno portanti a perdersi in una strana e pericolosa galassia.

La seconda serie che verrà presentata sulla piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento sarà The Acolyte: per la prima volta la narrazione sarà incentrata sulle figure dei Sith. La trama rimane ancora nascosta ma pare che racconterà, tra le altre cose, di un Padawan che si riunirà con il proprio Maestro Jedi per investigare su una serie di crimini.

Gradito ritorno sarà poi quello di The Bad Batch, di cui verrà pubblicata la terza e ultima stagione dopo i tanti cliffhanger che il secondo capitolo ha lasciato in pasto al pubblico.

Ultima entrata, ma solo nell’ordine di questa lista, è rappresentata da Tales of the Jedi 2, di cui ancora nessuna informazione è stata rilasciata ufficialmente per quanto riguardi trama, personaggi coinvolti o cast che prenderà parte ai lavori.

