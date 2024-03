Star Wars: 5 libri e fumetti da recuperare prima di The Acolyte

The Acolyte approfondirà l’epoca dell’Alta repubblica in Star Wars, ma esistono dei fumetti o dei libri che ci offrono un background della serie?

Esiste effettivamente una serie di romanzi dedicati all’Alta Repubblica da cui la serie prende ispirazione. Ma come confermato dalla showrunner, Star Wars: The Acolyte si distanzierà parecchio dai libri e gli eventi narrati avverranno ben 100 anni dopo quelli della versione cartacea. C’è anche un personaggio in comune tra serie e romanzi, ovvero la Jedi Vernestra Rwoh (interpretata da Rebecca Henderson). Nonostante le differenze estetiche, il personaggio appare in “La luce dei Jedi, Una prova di coraggio, Corsa alla Torre Crashpoint, Fuori dalle ombre e Prima del disastro (oltre che in The High Republic: Defy the Storm e The High Republic: Temptation of the Force)". Quindi, in caso sia vostro desiderio approfondire il personaggio o comunque comparare la sua versione letteraria con quella televisiva, potete leggere questi romanzi prima di immergervi in Star Wars: The Acolyte.

I primi due episodi di The Acolyte verranno trasmessi in anteprima su Disney+ il 4 giugno. Il cast è composto da Carrie-Anne Moss , Amandla Stenberg , Lee Jung-jae , Manny Jacinto , Dafne Keen , Jodie Turner-Smith , Rebecca Henderson , Charlie Barnett e Dean-Charles Chapman. Qui potrete vedere il primo trailer di Star Wars: The Acolyte.

