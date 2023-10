Star Wars: 5 modi in cui il finale di Ahsoka anticipa il film di The Mandalorian

Nella giornata di oggi ha debuttato in streaming l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka, miniserie dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson. Com'era ampiamente prevedibile, non tutte le storyline aperte nella stagione sono state concluse e quindi è presumibile pensare che queste saranno affrontate nel film Star Wars di Dave Filoni.

Il Grand'Ammiraglio Thrawn sarà il cattivo principale del film di Filoni, il che rende il finale di Ahsoka un ponte verso gli eventi che si svolgeranno in quella pellicola. Con molte domande in cerca di risposta, ecco cinque modi in cui il finale di Ahsoka prepara il film che riunirà gli eroi di questa timeline di Star Wars.

Thrawn non solo ha riportato le Grandi Madri nella galassia di Star Wars, ma si è anche stabilito su Dathomir, il pianeta natale delle Nightsister, continuando il modello dei Resti dell'Impero che iniziano a uscire dalle ombre più oscure della galassia.

Questo permetterà alle sue alleate Nightsister di avere un legame più profondo con una forte fonte della loro magia, mentre annunciano quella che probabilmente diventerà una nuova era dei Dathomiri. Gli stretti legami di Thrawn con questo popolo e questo pianeta gli forniranno senza dubbio molti alleati nell'imminente conflitto galattico e in più Thrawn potrà contare su un esercito di Stormtrooper zombie.

L'atteso ricongiungimento di Ezra con Hera non è solo un momento di commozione per gli spettatori di Star Wars Rebels, ma diventa un'opportunità che consente alla Nuova Repubblica di crescere nel futuro di Star Wars. Ezra può aggiornare Hera sugli eventi del suo esilio, ma può anche descrivere nei dettagli la vera minaccia di Thrawn per la Nuova Repubblica. Lo Jedi è la prova vivente che Thrawn è tornato e che i viaggi intergalattici sono stati resi nuovamente possibili.

Il mistero della missione segreta di Baylan Skoll ha finalmente iniziato a essere svelato, poiché il finale rivela che sono stati gli Dei di Mortis a chiamarlo, in particolare il Padre. Queste divinità potrebbero diventare una parte influente del futuro della galassia, soprattutto ora che il convor Morai di Ahsoka è entrato in scena. Con Ahsoka come incarnazione vivente della Figlia, potrebbe benissimo rientrare nei piani di Baylan, che potrebbero essere in grado di riportarli tutti a casa.

Finalmente Sabine ha usato i poteri della Forza nel finale di Ahsoka. Quindi, Sabine sarà in grado di esprimere tutto il suo potenziale Jedi, il che la renderà ufficialmente la prossima Jedi mandaloriana. Essere bloccata su Peridea con Ahsoka le darà anche molto tempo per esercitarsi, il che non farà altro che rafforzare le sue capacità quando arriverà il film di Dave Filoni.

Nel finale di Ahsoka, Thrawn ha dichiarato la sua lealtà all'Impero, utilizzando la frase spesso usata dal Moff Gideon in The Mandalorian: "Lunga vita all'Impero". Questo significa che la sua lealtà è davvero verso l'Impero caduto, anche se, con lo sviluppo dei progetti di Thrawn per la galassia, le cose potrebbero cambiare. Morgan si è premurata di informare Thrawn che i suoi Night Troopers si stavano sacrificando per lui invece che per l'Impero, anche se ha cercato di minimizzare questa realtà.

Non abbiamo ancora una data d'uscita per il film di Filoni, ma ve la comunicheremo appena verrà confermata.