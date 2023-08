Star Wars, 5 modi in cui la Sabine di Ahsoka è diversa da quella di Rebels

Ahsoka ha debuttato su Disney+: l'attesissima serie TV con protagonista Rosario Downson vede il ritorno di diversi personaggi direttamente dalla serie animata Star Wars: Rebels di Dave Filoni e tra questi c'è proprio Sabine che vede la sua controparte in carne e ossa con il volto di Natasha Liu Bordizzo.

Ahsoka ha svelato un mister di Rebels ma allo stesso tempo sembrerebbe aver apportato importanti cambiamenti proprio al personaggio di Sabine che i fan più affezionati non sono riusciti proprio a ignorare.

Cambio look

Il primo cambiamento che non passa inosservato alla vista è il cambio look del personaggio che in Rebels ha capelli corti e biondi ricchi di ciocche colorate. Quest'ultime rimangono nella controparte live-action ma i capelli sono decisamente più lunghi. Inoltre, Sabine non indossa la sua armatura mandaloriana. Questi cambio look potrebbe voler sottolineare come il personaggio sia molto diverso dagli eventi di Rebels.

Jedi Padawan

Ahsoka mostra che un tentativo di Jedi Padawan con Sabine: sebbene esperta in armi, Sabine non risulta sensibile alla Forza mostrando sempre una certa rigidità sul tema. Il personaggio, dunque, non si è mai addestrata come Padawan e malgrado abbia imparato per necessità a maneggiare la Darksaber in Rebels non ha mai mostrato l'intenzione di affine la tecnica. In Ahsoka, dunque, i fan la ritrovano in una veste nuova.

Un rapporto difficile

Nella nuova serie TV live-action, spin-off di The Mandalorian, si fa spesso riferimento alla relazione turbolenta tra Ahsoka e Sabine sebbene in Rebels le due avessero avuto ben pochi contatti diretti e dunque lontane dal costruire un rapporto di qualunque tipo.

Il carattere del personaggio

L'ironia che ha sempre contraddistinto Sabine sembrerebbe quasi essente nella caratterizzazione del personaggio molto solare in Rebels. Inoltre, sembrerebbe che le prime due puntate di Ahsoka non abbiamo fatto riferimenti di alcun tipo alla passione per le armi del personaggio e al suo addestramento mandaloriano.

Niente elmo mandaloriano

Verso la fine del secondo episodio di Ahsoka, la serie riproduce l'epilogo di Rebels ma stavolta in live-action. Sabine qui non indossa l'elmo mandaloriano come nella serie animata con un'armatura molto diversa da quella di Rebels.

Nell'attesa dei prossimi episodi di Ahsoka che possano chiarire il personaggio di Sabine