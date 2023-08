Star Wars, 5 ragioni per guardare Ahsoka...secondo Rosario Dawson

I primi episodi di Ahsoka sono sempre più vicini al debutto su Disney+: la nuova serie, spin-off di The Mandalorian, vedrà protagonista Rosario Dawson nei panni dell'iconica Jedi. Ad aumentare l'attesa dei fan è bastato il nuovo trailer di Ahsoka, ma se una fetta del pubblico dovesse avere ancora dubbi...

Rosario Dowson ha proposto cinque motivi per vedere Ahsoka che potrebbero far cambiare idea anche ai più scettici dopo aver sempre conosciuto Ahsoka in versione animata in Star Wars Rebels. Il video promozionale, condiviso su Twitter, vede l'attrice suggerire come la nuova serie TV dell'universo di Star Wars avrà in mezzo "misteri galattici", riferendosi a un misterioso tempio Jedi che Ahsoka visita, "vecchi amici" ovvero i personaggi di Rebels che rivedremo anche in Ahsoka, "nuovi nemici" come ad esempio Shin e Baylan Skoll e "oscure cospirazioni" presentando il ritorno di Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen che subirà anche alcuni cambiamenti in Ahsoka.

Infine, per Rosario Downson uno dei motivi principali per vedere Ahsoka, è proprio Ahsoka! E come darle torto? L'ex Padawan si è conquistata ben presto un posto nel cuore di tutti i fan di Star Wars che non vedevano l'ora che anche Ahsoka avesse la propria serie da solista. Un sogno che si è realizzato: Ahsoka arriva su Disney+ il 23 agosto!