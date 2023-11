Star Wars: 5 serie tv confermate per Disney+ nel 2024

Il 2023 è stato un anno ricchissimo per l'universo di Star Wars, che ha visto l'alternarsi di prodotti riusciti quali la terza stagione di The Mandalorian, la seconda stagione di Star Wars: Visions, la seconda di The Bad Batch e naturalmente Ahsoka. Ma il 2024 dovrebbe essere ancora più ricco. Vediamo, allora, tutte le serie previste su Disney+.

Secondo le ultime anticipazione di Empire Magazine, saranno cinque le serie Star Wars in arrivo nel 2024 sulla piattaforma Disney+.

La prima ad arrivare in streaming dovrebbe essere Skeleton Crew. La serie, che vede Jude Law nel cast, è ambientata nel periodo successivo al Ritorno dello Jedi, affettuosamente noto come "MandoVerse" tra i fan. Infatti, si dice che alcuni dei pirati che minacciavano Nevarro in The Mandalorian appariranno anche in Skeleton Crew, legandola saldamente a quell'epoca.

The Acolyte, della regista Leslye Headland e interpretato da Amandla Stenberg, è ambientato nei giorni della fine dell'era dell'Alta Repubblica di Star Wars. In precedenza, questo periodo era stato approfondito solo attraverso materiali collaterali come i romanzi. The Acolyte segna la prima volta che l'Alta Repubblica viene rappresentata in live-action.

La produzione di The Acolyte è iniziata alla fine del 2022 ed è proseguita nel 2023. Da allora ha concluso le riprese principali ed è attualmente in fase di post-produzione. Tra i co-protagonisti di Stendberg figurano Dafne Keen e Manny Jacinto di Logan.

La serie animata The Bad Batch, amatissima dai fan, andrà in onda nel 2024 con la sua terza e ultima stagione. The Bad Batch è incentrata su una squadra d'élite di cloni potenziati geneticamente che si trovano ad adattarsi alla galassia durante una transizione di potere. La serie è tecnicamente un sequel degli eventi narrati in The Clone Wars, dove la Bad Batch è stata introdotta per la prima volta (nella settima e ultima stagione).

Dee Bradley Baker tornerà a fornire le voci della maggior parte del cast principale, mentre Michelle Ang riprenderà i panni della giovane sorella clone Omega. The Bad Batch 2 si è conclusa in tragedia per i suoi eroi, lasciando molti spettatori desiderosi di scoprire cosa accadrà in seguito.

Nel 2024 arriverà anche la seconda stagione di Andor, uno dei prodotti più sottovalutati di Star Wars, ma anche uno dei più acclamati dalla critica. Interpretato da Diego Luna, che riprende il suo ruolo di Cassian Andor dal film Rogue One: A Star Wars Story del 2016, la serie ha fatto scalpore quando ha debuttato nel settembre 2022 grazie ai suoi personaggi complessi e al suo tono maturo.

La produzione della seconda stagione di Andor è stata interrotta a causa dello sciopero degli sceneggiatori e del successivo sciopero degli attori, ma dovrebbe essere completata al più presto. In un'intervista rilasciata a marzo di quest'anno, lo showrunner Tony Gilroy ha dichiarato che Lucasfilm puntava inizialmente a un'uscita nell'estate del 2024. Può sorprendere che la seconda stagione di Andor sia ancora in programma per il 2024, visti i ritardi subiti a causa degli scioperi, ma secondo quanto riferito, dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno.

Tales of the Jedi è una raccolta di cortometraggi animati che rivelano storie inedite dell'epoca della Trilogia Prequel di Star Wars. Presenta uno stile di animazione identico a quello della popolare serie The Clone Wars e offre nuove avventure dedicate a personaggi come Ahsoka Tano, il Conte Dooku e persino Yaddle.

La Stagione 2 di Tales of the Jedi è in arrivo, anche se non è stato rivelato su quali personaggi e periodi di tempo si concentreranno i nuovi episodi. Tuttavia, la serie debutterà su Disney+ nel 2024, probabilmente con un'uscita simultanea di tutte le puntate.